Napoli, 10 gen. (LaPresse) – L’avvocatura dello Stato del distretto di Napoli ha presentato ieri ricorso al Tar contro l’ordinanza 1 del 7 gennaio emessa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale si rinviano le lezioni in presenza sul territorio regionale al 29 gennaio, per le scuole medie, elementari e scuole dell’infanzia. Il ricorso è stato presentato per conto della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero dell’Istruzione e del ministero della Salute.

