Roma, 10 gen. (LaPresse) – Sul caso Regeni, il Ministero della Giustizia “continuerà a fare la sua parte in ogni modo, in collaborazione con le altre articolazioni del Governo coinvolte, studiando nuove strade e le modalità operative più efficaci, per assicurare il corso della giustizia, in linea e in piena collaborazione con le richieste avanzate dall’autorità giudiziaria procedente”. E’ quanto si legge in una nota di via Arenula.

