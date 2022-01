Roma, 10 gen. (LaPresse) – Silvio Berlusconi non molla e non ha nessuna intenzione di riporre nel cassetto il sogno di varcare la porta del Quirinale da capo dello Stato. In questi giorni di festa il Cav non si è mai fermato e con precisione ha aggiornato il pallottoliere, certo di poter raggiungere e superare quota 505 preferenze, quelle cioè necessarie per essere eletto a partire dalla quarta votazione. Nelle numerose telefonate che l’uomo di Arcore ha avuto con diversi parlamentari azzurri il refrain è sempre lo stesso: “Con Draghi al Colle si andrebbe al voto anticipato”. Per l’ex premier la convinzione è quella che non si può interrompere il lavoro svolto finora dall’esecutivo che lui stesso ha promosso, ci tiene a dire in ogni colloquio, pertanto “meglio che Draghi resti dov’è, in caso contrario Forza Italia non sosterrebbe un altro esecutivo”.

