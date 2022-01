Roma, 10 gen. (LaPresse) – Con l’Italia sui migranti “siamo dalla stessa parte, non vogliamo accettare che la gente muoia nel Mediterraneo, dobbiamo continuare a lavorare intensamente riguardo alle frontiere esterne e per una politica comune sostenibile dell’asilo”, lo “status quo è inaccettabile”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Villa Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata