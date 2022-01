Milano, 10 gen. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi hanno discusso telefonicamente della situazione in Kazakistan e hanno espresso preoccupazione per la partecipazione di mercenari stranieri alla destabilizzazione della situazione nella repubblica. Lo afferma un messaggio diffuso del ministero degli Esteri russo e citato dall’agenzia Tass, sottolineando che “entrambe le parti hanno espresso un fermo sostegno agli sforzi della leadership kazaka per ristabilire l’ordine costituzionale nel paese”.

