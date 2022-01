Mosca (Russia), 10 gen. (LaPresse/AP) – Il presidente russo Vladimir Putin ha definito i disordini in Kazakistan “un attacco al paese” e “un atto di aggressione” ideati dall’estero. “Comprendiamo che gli eventi in Kazakistan non sono il primo e non saranno l’ultimo tentativo di interferire negli affari interni dei nostri Stati dall’esterno”, ha detto Putin parlando al vertice straordinario online della CSTO (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva di cui fanno parte, oltre al Kazakistan, anche Russia, Armenia, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, ndr).

