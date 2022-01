Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Seguiamo con preoccupazione” la situazione in Kazakistan, “stiamo chiedendo con forza che le violenze cessino e che vengano rispettati appieno i diritti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Villa Madama. “L’Italia è legata al Kazakistan da rapporti di amicizia e da un solido partenariato economico”, ha aggiunto il ministro sottolineando che sulla “sospensione degli armamenti ci coordineremo con i partner internazionali ed europei, come Paesi Ue siamo totalmente disponibili a sostenere l’allentamento dell’escalation e la stabilità” nel Paese.

