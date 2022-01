Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Non è nell’interesse dell’Ue che le repubbliche dell’ex Urss cadano in un rapporto di dipendenza dalla Cina e dalla Russia”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Villa Madama, parlando della situazione in Kazakistan.

