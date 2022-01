Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Con la ministra Baerbock ci siamo dati delle tempistiche che guardano a metà anno per organizzare il summit bilaterale tra Italia e Germania e in quell’occasione firmare il piano d’azione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Villa Madama.

