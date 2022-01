Roma, 10 gen. (LaPresse) – La cooperazione della Germania con l’Italia “è intensa come quasi con nessun Paese in Europa”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Villa Madama, parlando delle relazioni tra i due Paesi sia in campo economico che culturale.

