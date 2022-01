Milano, 10 gen. (LaPresse) – È morto poco dopo il suo arrivo all’opedale Niguarda, intorno alle 15, l’operaio che era stato colpito da un escavatore in un cantiere a Novate Milanese, in provincia di Milano. L’uomo era stato colpito dalla benna che si era staccata dalla macchina. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, i tentativi del personale del 118 di rianimare l’uomo e la corsa in ospedale non sono servite a salvarlo.

