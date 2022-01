Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Le diversità di vedute su questo decreto, più che fibrillazioni, sono di gran lunga inferiori a quelle che ci sono state in altre occasioni, come quella sulla giustizia. Non è né un’esperienza nuova né particolarmente drammatica, sono diversità di vedute normali. In questi undici mesi, e si nota ancora, c’è voglia di lavorare insieme in questa maggioranza e di arrivare a decisioni condivise: finché c’è quella il governo va avanti bene, quello è l’essenziale”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata