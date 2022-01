Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Siamo fortemente impegnati a raggiungere i nostri obiettivi statutari di massima occupazione e stabilità dei prezzi. Utilizzeremo i nostri strumenti per sostenere l’economia e un mercato del lavoro forte e per evitare che l’aumento dell’inflazione si radichi”. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, secondo le anticipazioni dell’audizione che terrà domani in Senato.

