Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Possiamo iniziare a vedere che è probabile che l’economia post-pandemia sarà diversa in alcuni aspetti. Il perseguimento dei nostri obiettivi dovrà tenere conto di queste differenze. A questo scopo, la politica monetaria deve avere una visione ampia e lungimirante, al passo con un’economia in continua evoluzione”. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, secondo le anticipazioni dell’audizione che terrà domani in Senato.

