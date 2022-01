Roma, 10 gen. (LaPresse) – “L’obiettivo essenziale è ridurre l’area di non vaccinati per ridurre la pressione degli ospedali. Per favorire la ripartenza del paese quindi” bisogna “ridurre l’area dei non vaccinati, nella piena e compiuta evidenza scientifica”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa.

