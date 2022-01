Roma, 10 gen. (LaPresse) – ” L’ultimo decreto rappresenta un passo avanti per il nostro paese. Abbiamo raggiunto percentuale rilevante di vaccinati: l’89,41% degli italiani over 12 ha ricevuto prima dose, i non vaccinati sono poco più del 10%. Questo 10% occupa però due terzi dei posti letto in terapia intensiva e circa il 50% dei posti in area medica. La scelta del Governo è quello di vaccinare il più possibile per ridurre la pressione degli ospedali ed è una scelta con una piena evidenza scientifica”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa.

