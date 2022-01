Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Questa conferenza stampa avviene come risposta alle critiche che il governo ha ricevuto per non averla fatta il giorno del Consiglio dei ministri. Ci sono molti motivi circostanziali, secondo me e da parte mia una sottovalutazione delle attese, vi chiedo e mi scuso, spero che questa conferenza sia un atto riparatorio, e che sia adeguato”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa

