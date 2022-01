Roma, 10 gen. (LaPresse) – “E’ vero i decreti si sono succeduti con grande frequenza. In parte è la complessità della materia, in parte è perché il quadro che si sta costruendo è diverso rispetto a quello che c’era quando la pandemia era più grave. Bisogna colpire il virus, vaccinare e nello stesso tempo cercare di non fare come forse si era obbligati nell’anno precedenti tenendo chiuso tutto. Vogliamo l’Italia aperta”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa.

