Roma, 10 gen. (LaPresse) – “La strategia che stiamo portando avanti come Italia nelle vaccinazioni sta portando a casa dei risultati molto importanti, anche l’obbligo per gli over 50 fa parte di questa strategia che viene indicata dalla comunità scientifica, noi stiamo ascoltando la comunità scientifica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Villa Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata