Roma, 10 gen. (LaPresse) – La mascherina FFP2 “ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni”. E’ quanto si legge in una nota della Segreteria Generale della Cei inviata oggi ai Vescovi italiani in cui si evidenziano alcuni suggerimenti sulle norme introdotte dagli ultimi decreti legge legati all’emergenza Covid. Per assistere alle funzioni – come noto – “non è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020”.

