Milano, 10 gen. (LaPresse) – Stabili al 17% i ricoveri Covid in terapia intensiva in Italia ma con diverse regioni in crescita a partire dalla Provincia Autonoma di Trento che sale di due punti percentuali al 29%. È quanto emerge dal monitoraggio Agenas sui dati del 9 gennaio.

