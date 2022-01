Milano, 10 gen. (LaPresse) – La Lega Serie A ha convocato una assemblea d’urgenza per giovedì 13 gennaio, esclusivamente in videoconferenza, alle ore 15 in seconda convocazione seguente. All’ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni presidente e ad; diritti audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: deliberazioni conseguenti alle negoziazioni in forma non esclusiva; emergenza Covid: delibere in ordine alla gestione della pandemia; varie ed eventuali.

