Torino, 10 gen. (LaPresse) – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è risultato positivo al coronavirus. Lo si apprende da fonti del club. Il numero uno della società bianconera non sarà quindi presente in tribuna per la Supercoppa Italiana di mercoledì sera a San Siro contro l’inter. Agnelli, vaccinato, è asintomatico e non ha avuto contatti con il gruppo squadra.

