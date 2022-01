Milano, 10 gen. (LaPresse) – È morto nella notte tra sabato e domenica scorsi il piccolo di 3 anni che era scivolato nella piscina ‘dei grandi’ dell’albergo nel quale si trovava con la sua famiglia per trascorrere qualche giorno in una spa della Bassa Val Pusteria, a Brunico, in provincia di Bolzano. Il bambino, secondo quanto riferito a LaPresse dai carabinieri della compagnia di Bolzamo, si sarebbe allontanato dalla piscina dedicata ai bambini, per spostarsi verso quella per gli adulti. Dalle immagini del circutito del sistema di videosorveglianza visionato dai carabinieri è emerso che il piccolo è scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere. É stato il nonno ad aver trovato il bambino, tre anni compiuti nell’agosto scorso, e ad aver messo in atto le prime manovre di soccorso.

