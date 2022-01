Milano, 9 gen. (LaPresse) – In vista della riapertura dopo le festività natalizie, “la scuola è pronta, l’ha spiegato bene Figliuolo e tutti coloro che sono tornati già da venerdì. Siamo preoccupati come tutti ma abbiamo dato un disposto come Governo che dà regole chiare. Il principio di base è che si torna a scuola domani”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, al Tg3.

