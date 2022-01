Milano, 9 gen. (LaPresse) – “Non partecipo al totonomi, che lascio agli altri. Quello per cui lavoro è un’elezione veloce di un esponente del centrodestra dopo trent’anni. Penso che l’alternanza anche al Quirinale faccia bene. Sto lavorando riservatamente e dal 24 in poi ne vedremo gli esiti per una scelta rapida, condivisa e di centrodestra”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Roma, al mercato di Porta Portese, a sostegno di Simonetta Matone, candidata alle elezioni suppletive del 16 gennaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata