Milano, 9 gen. (LaPresse) – “Vedo che ci sono molti deputati e senatori vaccinati e non vaccinati che in questo momento sono positivi al Covid. Non escludo che nei giorni della votazione” per il nuovo presidente della Repubblica “ci possano essere anche dei numeri condizionati da questo fatto”. Così a LaPresse il deputato sardo di Alternativa, Pino Cabras. “In questo caso riscontriamo un altro dei ritardi del Parlamento italiano rispetto ad altri Parlamenti, come quello europeo, sulla possibilità di usare il voto elettronico che risolverebbe in partenza di costituzione di un collegio elettorale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata