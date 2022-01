Milano, 9 gen. (LaPresse) – “Stiamo assistendo ad una deriva pericolosa avallata anche dal capo dello Stato, che firma qualunque cosa”. Così a LaPresse Bianca Laura Granato, senatrice del gruppo Misto. Con le nuove regole in vigore da domani sul super green pass per i trasporti a lunga percorrenza, ci saranno problemi in vista del voto per il Quirinale? “So che c’è già un ricorso da parte dei parlamentari” non vaccinati “che risiedono nelle isole. Problemi chiaramente ne hanno creati e intenzionalmente – aggiunge – per limitare quella parte dell’opposizione che non possono controllare, né corrompere”.

