Torino, 9 gen. (LaPresse) – Terza vittoria in campionato della Salernitana, che supera 2-1 al ‘Bentegodi’ il Verona nella gara valida per la 21/a giornata di Serie A e torna in corsa per la salvezza. Djuric sblocca il risultato al 29′ del primo tempo su rigore, nella ripresa Lazovic trova il gol del pari al 18′, ma poco dopo Kastanos firma il gol vittoria, al 25′. I campani salgono così a 11 punti, avvicinandosi al Genoa penultimo fermo a quota 12, mentre l’Hellas rimane fermo a 27.

