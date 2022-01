Venezia, 9 gen. (LaPresse) – Il Milan si impone per 3-0 in casa del Venezia, nell’anticipo della 21/a giornata di Serie A. I gol rossoneri di Ibrahimovic dopo 2′, poi doppietta di Theo Hernandez al 48′ e su rigore al 59′. Con questa vittoria, Milan momentaneamente primo in classifica con 48 punti in attesa di Inter-Lazio di questa sera.

