Udine, 9 gen. (LaPresse) – Contro un’Udinese decimata dal Covid (12 assenti), l’Atalanta ottiene il 17esimo risultato utile lontano da Bergamo imponendosi 6-2 alla Dacia Arena nella 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri chiudono il primo tempo avanti 3-0 grazie ai gol di Pasalic, Muriel e Malinovsky. Nella ripresa friulani a segno con Molina, quindi Muriel va ancora in gol prima delle reti di Beto per l’Udinese, Mahele e Pessina per i bergamaschi. I nerazzurri salgono a 41 punti, a meno due dal Napoli ma con una partita in meno, mentre Udinese resta quattordicesima con 20 punti.

