Torino, 9 gen. (LaPresse) – Il Napoli batte 1-0 in casa la Sampdoria nella gara valida per la 21/a giornata di Serie A, trionfando al ‘Maradona’ dopo tre sconfitte interne di fila. Decisivo il gol di Petagna in acrobazia al 43′ del primo tempo. Con questo successo i campani salgono a 43 punti in classifica, mentre i liguri rimangono fermi a 20.

