Milano, 9 gen. (LaPresse) – Dominio del Sassuolo a Empoli: in una gara valida per la 21esima giornata di serie A, vittoria per 5-1 degli emiliani. In gol Berardi al 13′, poi doppiette per Raspadori (24′ e 71′) e Scamacca (67′ e 91′). Gol del momentaneo pareggio empolese al 16′ a opera di Henderson.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata