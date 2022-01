Roma, 8 gen. (LaPresse) – “Già in queste ore, il numero di studenti positivi, in alcune scuole, ha raggiunto l’ordine delle decine e addirittura centinaia e questo rende quasi impossibile attuare le procedure previste. A mio avviso è molto improbabile che il sistema sanitario, nonostante il supporto delle farmacie nell’esecuzione dei tamponi per gli studenti della scuola secondaria, possa smaltire tempestivamente l’enorme carico di lavoro”. Lo ha dichiarato il presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, al termine della riunione indetta dal Ministero dell’istruzione con i sindacati della scuola.

