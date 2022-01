Napoli, 8 gen. (LaPresse) – La Quinta sezione del Tar della Campania ha chiesto alla Regione la presentazione di documentazione relativa all’ordinanza numero 1 del 7 gennaio 2022, quella che prevede, fra le altre disposizioni, anche la chiusura delle scuole per fronteggiare la crescita dei contagi da Covid. Alcuni genitori hanno infatti presentato ricorso al Tar, rappresentati dagli avvocati Luca Rubinacci e Giacomo Profeta, per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza. “Ai fini della decisione sull’istanza cautelare nonché di tendenziale compiuta istruttoria, la Regione Campania deve esibire in giudizio gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza impugnata, deducendo quant’altro utile ai fini della decisione”, scrive il Tar. L’impegno a cui la Regione è stata chiamata dal Tribunale amministrativo dovrà assolversi entro le 11 di lunedì.

