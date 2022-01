Milano, 8 gen. (LaPresse) – Scatta l’obbligo di green pass anche per gli avvocati. Lo prevede l’ultimo decreto per fronteggiare la pandemia varato dal Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta ufficiale. La certificazione verde verrà richiesta anche “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato – si legge – estranei alle amministrazioni della giustizia”. “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo”, si trova ancora scritto nel dl. “L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 – viene chiarito – non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”.

