Torino, 8 gen. (LaPresse) – “Il Covid riguarda la vita di tutti non solo dello sport. Se si considera che questa è una pandemia pericolosa il lockdown deve essere generale, altrimenti declassiamola a malattia comune e chi sta male sta a casa”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter. “Spero solo che non si vada verso lo stadio chiuso perché l’ho vissuta e ti fa passare la voglia di allenare e giocare”, ha aggiunto l’allenatore biancoceleste.

