Milano, 8 gen. (LaPresse) – “Importante segnale non chiudere stadi e attività sportive, apprezziamo la responsabilità delle società di calcio pronte ad autolimitare gli ingressi degli spettatori per le partite di gennaio, fermare il Campionato o giocare a porte chiuse sarebbe una sconfitta, oltre a far saltare migliaia di posti di lavoro e i bilanci di tantissime società”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

