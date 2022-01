Milano, 8 gen. (LaPresse) – Nuovo record di contagi Covid nello Stato di New York, negli Usa, con 90.132 casi positivi registrati oggi contro gli 82.904 di ieri e gli 85.476 emersi a Capodanno, quando era stato toccato l’ultimo picco in un giorno dall’inizio della pandemia. I dati sono stati forniti dalla governatrice dello Stato, Kathy Hochul, nell’ultimo bollettino citato dalla Nbc. Il tasso di positivit√† √® del 21% su un totale di 425.782 test effettuati in tutto lo Stato nelle ultime 24 ore.

