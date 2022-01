Torino, 8 gen. (LaPresse) – L’Atalanta rende noto che “tre tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. E’ quanto si legge in un comunicato della società lombarda.

