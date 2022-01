Milano, 8 gen. (LaPresse) – Le gare non disputate il 6 gennaio (Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia) sono sub judice, non è stato al momento assegnato alcun 3-0 a tavolino. Lo comunica il giudice sportivo. La decisione su Udinese-Salernitana del 21 dicembre sarà invece presa il 18 gennaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata