Torino, 8 gen. (LaPresse) – L’assemblea di Lega Serie A, convocata d’urgenza in videoconferenza, ha stabilito all’unanimità che in occasione delle partite della 22/a e 23 giornata, in calendario nei weekend del 15-16 gennaio e 22-23 gennaio, l’ingresso allo stadio sarà garantito solo a 5000 spettatori. La decisione, all’indomani della telefonata del premier Mario Draghi al numero uno della Figc Gabriele Gravina, è stata presa in virtù dell’aumento dei contagi Covid. Per quanto riguarda la 21/a giornata, in programma domani, e la Supercoppa Italiana di mercoledì tra Juventus e Inter, resta in vigore il 50% della capienza.

