Milano, 8 gen. (LaPresse) – È stata convocata d’urgenza per oggi alle 15.30 l’assemblea della Lega A, con all’ordine del giorno “delibere in ordine alla partecipazione del pubblico” alle partite di serie A, vista l’emergenza Covid. L’assemblea si svolgerà in videoconferenza. Lo comunica la stessa Lega, dopo che ieri il premier, Mario Draghi, aveva sentito il presidente della Figc, Gabriele Gravina, chiedendo “collaborazione”, e parlando della possibilità di disputare le partite a porte chiuse.

