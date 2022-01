Roma, 7 gen. (LaPresse) – La multa ‘una tantum’ di 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano “è una barzelletta”. Lo dice a LaPresse Guido Quici presidente della federazione Cimo-Fesmed (sindacato dei medici ospedalieri). “E poi una volta che hanno pagato possono comunque non vaccinarsi?”, si chiede ancora Quici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata