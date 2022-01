Milano, 7 gen. (LaPresse) – Le dosi di vaccino somministrate sono 113.857.687, il 97,3% di quelle consegnate. Lo si apprende dal Rapporto del commissario straordinario all’emergenza sanitaria. Le persone che hanno avuto almeno una dose sono 48.186.359, l’89,22% degli over 12; quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 46.533.713, pari all’86,16%. Le dosi booster inoculate sono 21.831.407, pari al 70,42% della platea interessata. Nella fascia 5-11 anni hanno avuto una dose in 459.251, il 12,56%. Hanno completato il ciclo vaccinale in 587.

