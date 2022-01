Bruxelles, 7 gen. (LaPresse) – “Abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica e un presidente del consiglio così coraggiosi e amici della Francia. E’ davvero un’opportunità per la Francia e per noi di aver firmato il nostro trattato che abbiamo presentato poche settimane fa con il presidente Draghi e che copre un ambito molto ampio”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Parigi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sulle elezioni del Presidente della Repubblica in Italia.

