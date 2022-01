Roma, 7 gen. (LaPresse) – “Il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola come presidio fondamentale della nostra comunità e quindi l’indirizzo è e resta scuola in presenza e in sicurezza. Non vogliamo assolutamente che siano i più piccoli, i nostri figli, a pagare il prezzo di questa nuova fase epidemica”. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1.

