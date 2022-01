Milano, 7 gen. (LaPresse) – “Lunedì si rischierà di non poter garantire l’orario di servizio”. Lo denuncia a LaPresse Cristina Cottarelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma e del Lazio. “Già ci troviamo di fronte a misure di testing e sorveglianza degli alunni che sappiamo essere insostenibili: adesso sono state riproposte con misure diverse per vaccinati e non vaccinati, con una sorveglianza pure diversa – ha spiegato – A questo si aggiunge il problema della sostituzione dei docenti assenti, sia per obbligo vaccinale ancora non adempiuto, sia per positività e quarantena dei docenti stessi, o per altri motivi di assenza. Supplenti non ne abbiamo più: già a dicembre siamo arrivati a chiamare i laureandi sulla scuola primaria. In questo modo, lunedì si rischierà di non poter garantire orario di servizio”.

