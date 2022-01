Roma, 7 gen. (LaPresse) – Riguardo alla riapertura delle scuole il prossimo 10 gennaio “in questo momento non è un rischio calcolato”. Lo dice a LaPresse il professor Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “La valutazione è sociologica e politica – spiega – ma per quanto riguarda un giudizio prettamente epidemiologico due settimane di dad potrebbero essere ragionevoli. Porterebbero dei benefici nell’aiutarci a scavallare il picco della collina dei contagi che stimiamo possa arrivare proprio in questo lasso di tempo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata