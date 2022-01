Seul (Sud Corea), 7 gen. (LaPresse/AP) – La Corea del Nord ha dichiarato che salterà le Olimpiadi di Pechino del prossimo mese a causa della pandemia di Covid-19 e delle “forze ostili”. Una dichiarazione in gran parte ridondante poiché il paese è già stato bandito dai Giochi dal Cio. I media statali coreani hanno affermato che il comitato olimpico e il ministero dello sport hanno inviato una lettera ai loro omologhi cinesi per notificare formalmente che non potranno partecipare alle Olimpiadi. “Non possiamo prendere parte a causa delle mosse delle forze ostili e della pandemia mondiale”, afferma la lettera, “Appoggeremo pienamente i compagni cinesi in tutto il loro lavoro per organizzare splendide e meravigliose olimpiadi”. Il dispaccio della KCNA non ha approfondito cosa siano le forze ostili. Ma Cheong Seong-Chang, analista presso il Sejong Institute in Corea del Sud, ha affermato che probabilmente i nordcoreani si riferiscono al CIO, e agli Stati Uniti, alla Francia e alla Gran Bretagna, che la Corea del Nord ritiene siano dietro alla sospensione.

